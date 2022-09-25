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Чемпионат мира по футболу 2022

Нигматуллин: «Честно говоря, ждал разгрома от сборной России»

 
25 Сентября 2022 • 07:59 Комментировать
Киргизия
1:2
РОССИЯ
окончен

Экс-голкипер национальной команды России Руслан Нигматуллин высказался относительно вчерашнего матча против Киргизии. Подопечные Валерия Карпина одержали непростую победу со счетом 2:1.

«Честно говоря, ждал разгрома. Потенциально каждый игрок сборной России гораздо сильнее футболиста Киргизии. Волевая победа - это хорошо. Буду искать больше позитива», - приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Вчерашний матч стал для сборной России первым с ноября прошлого года. Тогда команда Карпина потерпела гостевое поражение от Хорватии со счетом 0:1 в отборе ЧМ-2022. После этого Россия должна была сыграть против Польши в раунде плей-офф, однако матч не состоялся из-за международного бана команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Руслан Нигматуллин сборная Киргизии
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