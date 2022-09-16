Вызванный в сборную России Коваленко может играть за Армению

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко получил вызов в национальную сборную России на товарищеский матч с командой Киргизии. Тем не менее, у 19-летнего футболиста есть вариант игры за сборную Армении.

- Я дал ему совет: для начала стабильно заиграй на высоком уровне, а потом будешь принимать решение. И вот теперь ему этот выбор надо делать, - заявил «Чемпионату» главный тренер самарской команды Игорь Осинькин.

Напомним, что в марте армянская федерация делала предложение Коваленко, но получила отказ. Российская сборная проведет товарищеский матч с киргизами 24 сентября