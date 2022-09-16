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Чемпионат мира по футболу 2022

Вызванный в сборную России Коваленко может играть за Армению

 
16 Сентября 2022 • 17:45 Комментировать
Кыргызстан
...
РОССИЯ
24.09 13:00

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко получил вызов в национальную сборную России на товарищеский матч с командой Киргизии. Тем не менее, у 19-летнего футболиста есть вариант игры за сборную Армении.

- Я дал ему совет: для начала стабильно заиграй на высоком уровне, а потом будешь принимать решение. И вот теперь ему этот выбор надо делать, - заявил «Чемпионату» главный тренер самарской команды Игорь Осинькин.

Напомним, что в марте армянская федерация делала предложение Коваленко, но получила отказ. Российская сборная проведет товарищеский матч с киргизами 24 сентября

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сборная Армении Игорь Осинькин Александр Коваленко
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