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Чемпионат мира по футболу 2022

Дасаев рассказал, как относится к матчу России с Киргизией

 
24 Сентября 2022 • 08:11 Комментировать
Киргизия
...
РОССИЯ
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Через 6 ч. 27 мин.

Легендарный голкипер московского «Спартака» Ринат Дасаев рассказал о своем отношении к товарищескому поединку сборной России против национальной команды Киргизии.

«Сборной России надо играть - товарищеские матчи точно нужны. Ожидания от матча с Киргизией? Если победят, то хорошо. Самое главное в нынешней ситуации - игровая практика», - приводятся слова Дасаева на страницах издания «Чемпионата».

Контрольная встреча сборных Киргизии и России состоится на стадионе в Бишкеке сегодня, 24 сентября. Начало запланировано в 17:00 по московскому времени.

В ноябре россияне могут сыграть два спарринга – с Ираном и Боснией и Герцеговиной.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Ринат Дасаев сборная Киргизии
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КИРГИЗИЯ РОССИЯ
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