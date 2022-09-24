Дасаев рассказал, как относится к матчу России с Киргизией

Легендарный голкипер московского «Спартака» Ринат Дасаев рассказал о своем отношении к товарищескому поединку сборной России против национальной команды Киргизии.

«Сборной России надо играть - товарищеские матчи точно нужны. Ожидания от матча с Киргизией? Если победят, то хорошо. Самое главное в нынешней ситуации - игровая практика», - приводятся слова Дасаева на страницах издания «Чемпионата».

Контрольная встреча сборных Киргизии и России состоится на стадионе в Бишкеке сегодня, 24 сентября. Начало запланировано в 17:00 по московскому времени.

В ноябре россияне могут сыграть два спарринга – с Ираном и Боснией и Герцеговиной.