Орлов: «Смотреть на такую сборную грустно»

Сборная России по футболу сыграла товарищеский матч в Бишкеке против сборной Киргизии, одержав волевую победу со счетом 2:1. Это был первый после долгого перерыва матч российской команды, но на известного телекомментатора Геннадия Орлова она произвела тягостное впечатление.

- Грустно смотреть на игру сборной России. Контроль за мячом должен быть. Почему киргизы больше стараются и хотят победить? Это вопрос риторический, не требует ответа, потому что не должен звучать, - заявил Орлов в эфире телеканала «Матч Премьер».

В последний раз в официальном матче сборная России выступала в ноябре прошлого года, тогда она проиграла Хорватии в квалификационном турнире к ЧМ-2022.