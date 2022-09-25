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Товарищеские матчи по футболу

Орлов: «Смотреть на такую сборную грустно»

 
25 Сентября 2022 • 03:54 Комментировать
Киргизия
1:2
РОССИЯ
окончен

Сборная России по футболу сыграла товарищеский матч в Бишкеке против сборной Киргизии, одержав волевую победу со счетом 2:1. Это был первый после долгого перерыва матч российской команды, но на известного телекомментатора Геннадия Орлова она произвела тягостное впечатление.  

- Грустно смотреть на игру сборной России. Контроль за мячом должен быть. Почему киргизы больше стараются и хотят победить? Это вопрос риторический, не требует ответа, потому что не должен звучать, - заявил Орлов в эфире телеканала «Матч Премьер».

В последний раз в официальном матче сборная России выступала в ноябре прошлого года, тогда она проиграла Хорватии в квалификационном турнире к ЧМ-2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Геннадий Орлов сборная Киргизии
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