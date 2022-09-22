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Чемпионат мира по футболу 2022

Самедов не ждёт легкой прогулки для России против Киргизии

 
22 Сентября 2022 • 14:00 Комментировать
Кыргызстан
...
РОССИЯ
24.09 17:00

Экс-игрок национальной команды России Александр Самедов высказался о предстоящем матче сборной против Киргизии.

«Не считаю, что в игре с Киргизией стоит ждать разгрома. В данной ситуации выбирать не приходиться. Наша сборная должна отнестись с уважением к сопернику», – заявил полузащитник изданию «РБК Спорт». Также участник домашнего ЧМ-2018 считает, что игроки будут довольны от возвращения на поле в футболке национальной команды.

Напомним, что спарринг в Бишкеке начнётся в 17:00 по московскому времени в эту субботу. Для российской сборной этот поединок станет первым с ноября 2021 года.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Самедов
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