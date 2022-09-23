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Товарищеские матчи по футболу

Колосков назвал матч России с Киргизией «достойным летописи»

 
23 Сентября 2022 • 21:59 Комментировать
Киргизия
...
РОССИЯ
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Через 17 ч. 2 мин.

Почетный президент Российского футбольного Союза Вячеслав Колосков назвал предстоящий товарищеский матч с Киргизией «достойным летописи российского футбола». Разумеется, столь высокий статус Колосков отвел ему в связи с политическими санкциями, которым подвергся в 2022 году российский спорт. Из-за них национальную команду буквально выкорчевали из футбольных организаций и реестров.

- Он войдёт в летопись российского футбола. Это доказательство того, что футбольная Россия находится не в полной изоляции. Очень важно, что ФИФА и УЕФА разрешили этот матч, поскольку Киргизия относится к другой конфедерации. Это большая общественно-политическая победа, - цитирует Колоскова издание Betonmobile.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Колосков сборная Киргизии
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КИРГИЗИЯ РОССИЯ
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