Почетный президент Российского футбольного Союза Вячеслав Колосков назвал предстоящий товарищеский матч с Киргизией «достойным летописи российского футбола». Разумеется, столь высокий статус Колосков отвел ему в связи с политическими санкциями, которым подвергся в 2022 году российский спорт. Из-за них национальную команду буквально выкорчевали из футбольных организаций и реестров.

- Он войдёт в летопись российского футбола. Это доказательство того, что футбольная Россия находится не в полной изоляции. Очень важно, что ФИФА и УЕФА разрешили этот матч, поскольку Киргизия относится к другой конфедерации. Это большая общественно-политическая победа, - цитирует Колоскова издание Betonmobile.