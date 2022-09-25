Баринов назвал два фактора, которые мешали сборной России в матче с Киргизией

Хавбек сборной России Дмитрий Баринов пообщался с представителями СМИ после гостевой победы над командой Киргизии в товарищеской встрече. Подопечные Валерия Карпина выиграли со счетом 2:1.

«Во-первых, Киргизия играла у себя дома при полном стадионе. Во-вторых, ужасное поле. Сложно там комбинировать. Хорошо, что выиграли. Это было важно», - передает слова полузащитника «Спорт-экспресс».

Напомним, что россияне первыми пропустили, однако затем отметились двумя голами. Победный мяч был забит на 89-й минуте встречи.

В ноябре сборная России может сыграть спарринги с Ираном и Боснией и Герцеговиной.