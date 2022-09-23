Колыванов: «Интереса к матчу Россия - Киргизия вообще нет, лучше бы между собой сыграли»

Футбольный специалист Игорь Колыванов поделился мнением о предстоящем товарищеском поединке между сборными России и Киргизии, который состоится в Бишкеке на этих выходных.

«У меня никакого интереса к предстоящему матчу нет. Лучше бы между собой сыграли. Поделились бы на два состава - и то интереснее было бы смотреть. Так что такие дела», -передает слова тренера Rusfootball.

Контрольная встреча сборных Киргизии и России состоится в субботу, 24 сентября.

Напомним, что в ноябре подопечные Валерия Карпина могут встретиться с Ираном и Боснией и Герцеговиной.