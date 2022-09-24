​Осинькин отреагировал на попадание двух игроков «Крыльев Советов» в основу сборной России

В субботу сборная России проведёт гостевой товарищеский матч против Киргизии. Валерий Карпин включил в стартовый состав команды сразу двух представителей «Крыльев Советов» - Романа Ежова и Александра Коваленко. На этот факт отреагировал главный тренер самарской команды Игорь Осинькин.

По словам Осинькина, ему приятно видеть Ежова и Коваленко в основном составе национальной команды.

«Думаю, он сможет соответствовать уровню сборной России», - высказался Осинькин о Коваленко.

«Надеюсь, что и Ежов, который с уходом лидеров «Крыльев» сам стал лидером клуба РПЛ, сможет свой потенциал раскрыть и в национальной команде», - добавил тренер самарской команды, чьи слова приводит на своих страницах sport24.