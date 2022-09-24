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Чемпионат мира по футболу 2022

Даниил Уткин: «Не считаю, что это был какой-то товарищеский матч, у меня были эмоции, что это официальный матч»

 
24 Сентября 2022 • 19:30 Комментировать (1)
Киргизия
1:2
РОССИЯ
окончен

Полузащитник сборной России Даниил Уткин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с Киргизией (2:1).

- Снова связка с Комличенко. Только теперь наоборот. Расскажите про гол.

- Хорошую комбинацию разыграли, потому что еще и поле нехорошего качества, но низом разыграли. Связка работает, видимо, и в обратную сторону.

- Во время угловых я заметил несколько подач. И каждый раз вы старались на Комличенко. Так получалось, что теперь ростовская связка сыграла и здесь, в сборной?

- Как бы была задача подать в ту зону, туда набегали люди. Но не было такой задачи тренера - подавать на Комличенко. Я просто подавал в ту зону.

- Атмосфера здесь - несколько дней город живет футболом. Сегодня очень шумно и эмоционально. Какие впечатления?

- Самое лучшее впечатление. Давно хотим играть на таком полном стадионе. Нет пустых мест. Я хочу, чтобы так же было в России, чтобы мы радовали болельщиков и играли в футбол.

- Валерий Карпин сказал, что хотел каких-то экспериментов, потому что до этого были официальные матчи. Ничего не получалось и не было возможности что-то менять и экспериментировать. Какие эксперименты были сегодня?

- Это уже у Валерия Георгиевича спросите. То, что он требовал, для нас не было ничего нового. Ребята все всё знали, конечно, некоторые новенькие ребята включались в работу, но какие эксперименты он делал, нужно узнать у него.

- Как со скамейки было в первом тайме смотреть футбол?

- Плохо, от земли, как будто смотришь.

- Что запомнилось за несколько дней здесь, в Бишкеке?

- Хорошая атмосфера, доброжелательные люди, нас приняли очень хорошо, остались самые приятные впечатления.

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- Такое впечатление, что соскучились по международным матчам. Удалось ли прочувствовать сегодня эту атмосферу?

- Да, удалось полностью прочувствовать. Я не считаю, что это был какой-то товарищеский матч. У меня были эмоции, что это был официальный матч, какой-то квалификации минимум. Атмосфера? Конечно, я давно не был в сборной, тем более, вообще впервые в первой сборной. Счастлив как никак.

- Какие впечатления по игре, если подытоживать этот матч?

- Конечно, хотелось показать более качественную игру, но положительный результат всегда остается.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Даниил Уткин
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Комментарии (1)
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ингерман
24 Сентября 2022 в 20:14
ай.. а-ха-ха-ха! лошара.. это был чм по хфуцболу.. а ты усе праспал как усегда.. )))
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