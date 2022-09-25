Наумов - о победе сборной России: «Сырой, но боевой матч»

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о вчерашнем контрольном поединке между сборными Киргизии и России.

«Сырой, но боевой матч. Видно, что Россия не сыграна, много молодежи. Но хорошо, что выиграли, в моральном плане хорошо так возобновлять выступление после перерыва», - передают слова Наумова «Известия».

Подопечные Валерия Карпина одержали волевую победу над Киргизией со счетом 2:1. Это был первый поединок для российской сборной с ноября прошлого года.

Напомним, что сборная России отстранена от Лиги наций и жеребьевки чемпионата Европы – 2024.