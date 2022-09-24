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Чемпионат мира по футболу 2022

Кавазашвили: «Россия вынуждена играть с Киргизией, которая протянула руку дружбы»

 
24 Сентября 2022 • 13:10 Комментировать (1)
Киргизия
...
РОССИЯ
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Через 2 ч. 45 мин.

Экс-голкипер советской сборной Анзор Кавазашвили раскритиковал проведение матча национальных команд России и Киргизии.

Бывший футболист отметил, что ему не так важен итог встречи, как рисунок, который выстроит Валерий Карпин. По мнению Кавазашвили, результат не имеет значения из-за товарищеского статуса поединка. «Если же мы проиграем Киргизии, то все будут говорить: «Кому мы проиграли?» Киргизия никогда не была очень сильной сборной и так далее. Мы вынуждены играть со сборной, которая протянула нам руку дружбы», – заявил участник чемпионатов мира в интервью «Чемпионату».

Россия сыграет в Бишкеке первую игру с ноября 2021 года уже сегодня вечером. Начало – в 17:00 по московскому времени.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Анзор Кавазашвили
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КИРГИЗИЯ РОССИЯ
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Комментарии (1)
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ARTUR
24 Сентября 2022 в 14:04
Самые смелые оказались кыргызы
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Сегодня, 24 Сентября
13:10 · Чемпионат мира 2022
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