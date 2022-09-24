Кавазашвили: «Россия вынуждена играть с Киргизией, которая протянула руку дружбы»

Экс-голкипер советской сборной Анзор Кавазашвили раскритиковал проведение матча национальных команд России и Киргизии.

Бывший футболист отметил, что ему не так важен итог встречи, как рисунок, который выстроит Валерий Карпин. По мнению Кавазашвили, результат не имеет значения из-за товарищеского статуса поединка. «Если же мы проиграем Киргизии, то все будут говорить: «Кому мы проиграли?» Киргизия никогда не была очень сильной сборной и так далее. Мы вынуждены играть со сборной, которая протянула нам руку дружбы», – заявил участник чемпионатов мира в интервью «Чемпионату».

Россия сыграет в Бишкеке первую игру с ноября 2021 года уже сегодня вечером. Начало – в 17:00 по московскому времени.

