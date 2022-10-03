Агент объяснил заявление Хаджикадунича о нежелании играть с Россией

Валид Фаур, агент боснийского защитника Денниса Хаджикадунича, прокомментировал позицию своего клиента в отношении предстоящего товарищеского матча со сборной России.

Ранее 24-летний Хаджикадунич заявил, что не желает играть против нашей национальной команды. Напомним, что защитник имеет действующий контракт с «Ростовом», выступая за шведский «Мальмё» на правах аренды.

«Мы любим «Ростов»! Он ничего не имеет против клуба или сборной. Это нормально. Думаю, многие футболисты, которые имеют дело с Россией задумываются о целесообразности нахождения там. Сейчас мы знаем, что не вернёмся, пока ситуация не стабилизируется», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, матч России и Боснии запланирован на 19 ноября. Ранее другие игроки боснийской сборной Эдин Джеко и Миралем Пьянич также высказывались против этой встречи.