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Чемпионат мира по футболу 2022

Агент объяснил заявление Хаджикадунича о нежелании играть с Россией

03 Октября 2022 • 15:28 Комментировать
Кыргызстан
1:2
РОССИЯ
окончен

Валид Фаур, агент боснийского защитника Денниса Хаджикадунича, прокомментировал позицию своего клиента в отношении предстоящего товарищеского матча со сборной России.

Ранее 24-летний Хаджикадунич заявил, что не желает играть против нашей национальной команды. Напомним, что защитник имеет действующий контракт с «Ростовом», выступая за шведский «Мальмё» на правах аренды.

«Мы любим «Ростов»! Он ничего не имеет против клуба или сборной. Это нормально. Думаю, многие футболисты, которые имеют дело с Россией задумываются о целесообразности нахождения там. Сейчас мы знаем, что не вернёмся, пока ситуация не стабилизируется», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, матч России и Боснии запланирован на 19 ноября. Ранее другие игроки боснийской сборной Эдин Джеко и Миралем Пьянич также высказывались против этой встречи.   

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Боснии И Герцеговины Деннис Хаджикадунич
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