В сборной России высказались о возможной отмене матча с Кыргызстаном

Член тренерского штаба сборной России Николай Писарев высказался относительно проведения контрольного поединка против национальной команды Кыргызстана.

«Состоится ли матч? Мы сидим на сборах в Новогорске и готовимся. Никаких новостей об отмене матча не поступало», - приводятся слова специалиста на страницах издания «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что стороны договорились о проведении товарищеской встречи на 24 сентября. Матч должен пройти в Бишкеке.

На ноябрь у подопечных Валерия Карпина запланированы еще два спарринга – против сборных Ирана и Боснии и Герцеговины.