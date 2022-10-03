Хлусевич поделился впечатлениями от дебюта в составе сборной России

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал свой дебют в составе национальной сборной России.

Напомним, 24 сентября футболист отыграл целый тайм в товарищеском матче против команды Кыргызстана (2:1).

21-летний игрок признался, что очень рад вызову в национальную команду, но хотел бы также дебютировать и в официальной встрече.

«Впечатления от сборной прекрасные, всё понравилось. Очень рад вызову. Невероятные эмоции, на самом деле.

У каждого тренера свои требования, а сборная — это всегда большие требования», — цитирует Хлусевича Sport24.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Спартак» 14 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.