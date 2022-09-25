Хомуха: «Нужны и такие матчи»

Сборная России по футболу сыграла товарищеский матч в Бишкеке против сборной Киргизии, одержав волевую победу со счетом 2:1. Это был первый после долгого перерыва матч российской команды и бывший наставник юношеской сборной России Дмитрий Хомуха поделился своими мыслями о прошедшем событии.

- Если нет никаких других возможностей, то даже такие матчи нужно играть. Пусть это не европейский уровень, но это возможность надеть форму сборной, услышать гимн своей страны. Поэтому мое мнение однозначно - в любом случае такие матчи необходимо проводить, чтобы не терять связь с другими странами, - цитирует Хомуху Rusfootball.info.

В последний раз в официальном матче сборная России выступала в ноябре прошлого года, тогда она проиграла Хорватии в квалификационном турнире к ЧМ-2022.