​Карпин объяснил, почему Сафонов провёл полный матч в Киргизии

Сборная России в субботу обыграла Киргизию в товарищеском матче со счётом 2:1. Если говорить о полевых футболистах, то Валерий Карпин использовал в двух таймах два совершенно разных состава. В воротах же все 90 минут провёл Матвей Сафонов, а Антон Шунин и Михаил Кержаков просидели всю игру на скамейке.

После игры главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему замена вратаря не была произведена.

«Это было решение Виталия Кафанова [тренера вратарей], все вопросы к нему», - сказал Карпин в ходе общения с представителями СМИ.

В следующий раз национальная сборная России соберётся в ноябре.