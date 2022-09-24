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Лепёхин: «Не ожидал, что победа над киргизами получится такой тяжёлой» эксклюзив

 
24 Сентября 2022 • 20:23 Комментировать
Киргизия
1:2
РОССИЯ
окончен

Футбольный эксперт Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе сборной России в товарищеском матче с Киргизией (2:1).

- Какое впечатление произвела сборная России?

- Не самая выдающаяся игра. Я понимаю, что бывает всякое. Случаются плохие матчи у сборной России и Франции, но честно скажу, я не ожидал, что победа получится такой тяжелой именно по счету. Я думал, может быть какой-то напряг, потому что соперник будет сопротивляться, оказывать давление. В таких условиях всегда непросто играть. Я был уверен, что мы забьем пару простеньких мячей, и на этом все закончится. Но мы смогли вырвать победу только на 90-й минуте.

- Почему так получилось?

- Все дело в игре. Наверное, мы могли забить еще один-два мяча. У нас все ребята выступают в Премьер-лиге, и все считают, что она имеет европейский уровень. Карпин же не взял никого из ФНЛ просматривать. Поэтому нынешние футболисты при плохой игре или хорошей все равно должны побеждать таких соперников, как киргизы.

- Качество игры нашей сборной вас разочаровало?

- Да. И не то, что команда. Понятно, что она собирается редко и многие футболисты, наверное, только по именам друг друга узнали. Поэтому командные действия могут быть не очень хорошо отлаженные. Но в индивидуальном плане мы не должны уступать киргизам ни в отборе, ни в атаке, ни в каких качествах. Но были моменты, когда мне показалось, что они имели преимущество.

- Мы недооценили соперника, как это нередко бывает в товарищеских матчах?

- Очевидно, что наши ребята недонастроились, как и то, что киргизы были сверхмотивированными. Но это не показатель. Даже с недонастроем все должно проходить для нас легче с такими соперниками.

- Сборная России играла таймы двумя разными составами. Какой вам больше понравился?

- Второй тайм был получше, когда вышли воспитанники краснодарского футбола. Уткина в середине поля можно выделить.

- Стоило ли так экспериментировать с составом?

- У меня вообще вопрос, стоит ли проводить эти матчи. Какой смысл? Может, для футболистов он и есть, потому что они записывают себе в актив участие в играх за сборную России. Но в целом, если команда не играет официальные соревнования, какой смысл ей тренироваться. Эти все ребята выступают за свои клубы. Для чего их приглашать в сборную? Можно сделать сборную южного федерального округа или Камчатки и сыграть с каким-нибудь Таджикистаном. Эффект будет тот же самый.

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- Были мнения, что нам надо переходить в азиатскую лигу. Может сборной России там самое место, судя по уровню?

- Если кто-то нас туда приглашает, может и есть резон там играть, потому что, судя по всему, мы не скоро будем участвовать в международных матчах. Целое поколение ребят бессмысленно будет собираться на такие матчи, как с Киргизией, пока ей не запретили с нами играть. А, может, потом и ей запретят. И вообще будем играть со сборной Крыма. Это грустно, потому что мы остаемся без футбола. Внутренний чемпионат – это единственное, что мы можем смотреть. Все остальное становится бесполезным.

- В азиатской лиге мы были бы лидерами, если порассуждать гипотетически?

- Я не следил за этой лигой, но там Япония – крепкая команда. Корея тоже. Китайцы пытаются сделать хорошую сборную.

- То есть, нам и там было бы тяжело?

- Там было бы легче, чем в Европе, но не знаю, насколько мы смогли бы стать фаворитами в азиатской лиге. Судя по сегодняшнему матчу, чтобы быть фаворитами, нужно менять очень много в нашем футболе.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Константин Лепёхин
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