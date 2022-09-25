Соболев: «Просто собрались, сыграли - праздник»

Сборная России по футболу сыграла товарищеский матч в Бишкеке против сборной Киргизии, одержав волевую победу со счетом 2:1. Это был первый после долгого перерыва матч российской команды, и нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал итоги матча. Он доволен тем, что сборная наконец-то сыграла.

- Ощущения самые лучшие, это классно, потому что ты играешь за сборную, представляешь свою страну. Да, в товарищеских матчах, но ты в сборной - по мне так это кайф. Результат сегодня не был важен, на самом деле. Просто собрались, сыграли - праздник. На результат сегодня вообще не смотрели, - цитирует Соболева издание «Спорт-экспресс».

В последний раз в официальном матче сборная России выступала в ноябре прошлого года, тогда она проиграла Хорватии в квалификационном турнире к ЧМ-2022.