​Назван капитан сборной России на матч в Киргизии

В субботу вечером сборная России проведёт свой первый матч в 2022 году. Команда Валерия Карпина сыграет на выезде против Киргизии. Это будет товарищеская игра.

Как стало известно «РИА Новости», с капитанской повязкой российскую сборную на эту игру выведет полузащитник Даниил Фомин. На клубном уровне он выступает за московское «Динамо».

Отметим, что в условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России в ближайшее время сможет проводить лишь товарищеские игры.

Стоит напомнить, что тренер Валерий Карпин предпочитает в сборной России передавать капитанскую повязку от матча к матчу.