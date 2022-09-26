Кечинов считает, что РФС должен продлить контракт с Карпиным

Экс-футболист столичного «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением относительно слухов о продлении контракта Валерия Карпина со сборной России.

По словам бывшего игрока, РФС должен договориться со специалистом о новом соглашении. «У нас есть национальная команда — она никуда не делась и не денется. Каждой сборной нужен тренер. Считаю, что Валерий Карпин для России — подходящая кандидатура», – заявил Кечинов в интервью «Чемпионату».

Напомним, что контракт нынешнего наставника национальной команды действует до конца 2022 года. Начиная с прошлой осени, Карпин провёл у руля сборной восемь встреч, одержав в них шесть побед. Под его руководством российская команда была близка к выходу на ЧМ-2022, однако автогол Фёдора Кудряшова помешал осуществить мечту.

На данный момент сборная России отстранена от официальных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

