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Чемпионат мира по футболу 2022

Кечинов считает, что РФС должен продлить контракт с Карпиным

26 Сентября 2022 • 11:27 Комментировать
Кыргызстан
1:2
РОССИЯ
окончен

Экс-футболист столичного «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением относительно слухов о продлении контракта Валерия Карпина со сборной России.

По словам бывшего игрока, РФС должен договориться со специалистом о новом соглашении. «У нас есть национальная команда — она никуда не делась и не денется. Каждой сборной нужен тренер. Считаю, что Валерий Карпин для России — подходящая кандидатура», – заявил Кечинов в интервью «Чемпионату».

Напомним, что контракт нынешнего наставника национальной команды действует до конца 2022 года. Начиная с прошлой осени, Карпин провёл у руля сборной восемь встреч, одержав в них шесть побед. Под его руководством российская команда была близка к выходу на ЧМ-2022, однако автогол Фёдора Кудряшова помешал осуществить мечту.

На данный момент сборная России отстранена от официальных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России РФС Валерий Кечинов
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