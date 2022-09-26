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Чемпионат мира по футболу 2022

Борис Игнатьев: Карпин должен остаться в сборной России

26 Сентября 2022 • 17:25 Комментировать
Кыргызстан
1:2
РОССИЯ
окончен

Российский тренер Борис Игнатьев ответил на вопрос, нужно ли оставлять Валерия Карпина на посту наставника сборной России.

«Нужно ли расставаться с Карпиным? Нет конечно. На мой взгляд, он проводит серьезную работу», — цитирует слова Игнатьева «Спорт День за Днем».

Эксперт отметил, что не видит причин для ухода Карпина из национальной команды, потому что хорошо видна его работа.  

Напомним, сборная России одержала победу в товарищеском матче над сборной Киргизии со счетом 2:1. Следующий матч подопечные Карпина проведут в ноябре против Ирана, встреча может состояться 15 или 16 числа.  

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Борис Игнатьев
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