Борис Игнатьев: Карпин должен остаться в сборной России

Российский тренер Борис Игнатьев ответил на вопрос, нужно ли оставлять Валерия Карпина на посту наставника сборной России.

«Нужно ли расставаться с Карпиным? Нет конечно. На мой взгляд, он проводит серьезную работу», — цитирует слова Игнатьева «Спорт День за Днем».

Эксперт отметил, что не видит причин для ухода Карпина из национальной команды, потому что хорошо видна его работа.

Напомним, сборная России одержала победу в товарищеском матче над сборной Киргизии со счетом 2:1. Следующий матч подопечные Карпина проведут в ноябре против Ирана, встреча может состояться 15 или 16 числа.