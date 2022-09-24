Александр Мостовой: «Уверен, что Россия разгромит Киргизию»

Один из лучших игроков в истории российского футбола Александр Мостовой дал свой прогноз на исход спарринга национальной команды против сборной Киргизии.

«Я уверен, что россияне разгромят соперника из-за мотивации. Все игроки, скорее всего, захотят себя проявить. Тем более, что зрителей будет больше, чем обычно», – заявил экс-нападающий столичного «Спартака» изданию «ВсеПроСпорт».

«Царь» выразил мнение, что интерес к российской команде в Бишкеке большой, и трибуны будут наполнены сильнее, чем обычно.

До первого в текущем календарном году матча подопечных Валерия Карпина осталось немного. Стартовый свисток игры против Киргизии прозвучит в 17:00 по московскому времени.

