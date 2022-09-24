Овчинников: «Ничья с киргизами будет означать край пропасти»

Как и многие другие имеющие отношение к футболу люди в Российской Федерации, бывший голкипер российской сборной и московского «Локомотива» Валерий Овчинников будет следить за матчем, но опасается, что неудачный результат может вызвать волну негатива в российском футбольном обществе. А неудачей будет воспринята даже ничья, считает Овчинников.

- Ничья или поражение с Киргизией? Даже не хочу об этом думать. Если мы будем со сборной Киргизии играть вничью или проигрывать им, то пришли уже к краю пропасти, - цитирует экс-вратаря «РБ Спорт».

Матч между Киргизией и Россией пройдет 24 сентября в Бишкеке, он начнется в 16 часов по московскому времени, а следить за ним можно будет в формате онлайн-трансляции на нашем сайте.