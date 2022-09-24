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Товарищеские матчи по футболу

Овчинников: «Ничья с киргизами будет означать край пропасти»

 
24 Сентября 2022 • 02:10 Комментировать
Киргизия
...
РОССИЯ
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Через 12 ч. 29 мин.

Как и многие другие имеющие отношение к футболу люди в Российской Федерации, бывший голкипер российской сборной и московского «Локомотива» Валерий Овчинников будет следить за матчем, но опасается, что неудачный результат может вызвать волну негатива в российском футбольном обществе. А неудачей будет воспринята даже ничья, считает Овчинников.

- Ничья или поражение с Киргизией? Даже не хочу об этом думать. Если мы будем со сборной Киргизии играть вничью или проигрывать им, то пришли уже к краю пропасти, - цитирует экс-вратаря «РБ Спорт».

Матч между Киргизией и Россией пройдет 24 сентября в Бишкеке, он начнется в 16 часов по московскому времени, а следить за ним можно будет в формате онлайн-трансляции на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Овчинников
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КИРГИЗИЯ РОССИЯ
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