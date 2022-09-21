Кафанов назвал первого номера сборной на данный момент

Тренер вратарей национальной команды России Виталий Кафанов рассказал, кто является главным кандидатом на место в основе сборной.

«Номер один сейчас, безусловно, Сафонов. Сыграет он полный матч или тайм против Киргизии — решим позже», — рассказал специалист в интервью Sport24. Напомним, что помимо голкипера «Краснодара» вызов в стан подопечных Валерия Карпина получили Иван Ломаев, Михаил Кержаков и Антон Шунин.

Встреча в Бишкеке состоится 24 сентября в 17:00 по московскому времени. На счету Сафонова семь матчей в футболке сборной России, включая два поединка Евро-2020 против Финляндии и Дании.

