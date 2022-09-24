​Сборная России назвала состав на матч с Киргизией

В субботу сборная России проведёт гостевой товарищеский матч против команды Киргизии. Главный тренер российской национальной команды Валерий Карин решил выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Сафонов, Круговой, Караваев, Осипенко, Соболев, Фомин, Бакаев, Глебов, Ежов, Коваленко, Бородин.

Стартовый свисток в матче сборных Киргизии и России прозвучит в 17:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию матча в текстовом формате, которая пройдёт на страницах портала LiveResult.

Отметим, что для сборной России матч против Киргизии станет первым в 2022 календарном году.