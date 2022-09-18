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Круговой вызван в сборную вместо Дивеева

 
18 Сентября 2022 • 12:06 Комментировать
Кыргызстан
...
РОССИЯ
24.09 17:00

Защитник «Зенита» Данил Круговой вызван в национальную сборную России на товарищеский матч против команды Киргизии вместо травмированного Игоря Дивеева, сообщает пресс-служба сборной. 

Напомним, 22-летний «армеец» получил травму во вчерашней игре 10-го тура против «Торпедо» (0:1). Через некоторое время у Дивеева был диагностирован перелом большеберцовой кости. Срок восстановления займёт не менее трёх месяцев.

В текущем сезоне 24-летний Круговой провёл за «Зенит» 10 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

Матч Кыргызстан — Россия состоится 24 сентября. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Игорь Дивеев Данил Круговой
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КЫРГЫЗСТАН РОССИЯ
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