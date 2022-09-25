Бородин - о победе сборной России: «Недоволен результатом, надеялись на более уверенную игру»

Защитник национальной сборной России Сергей Бородин высказался о вчерашнем товарищеском поединке против сборной Киргизии.

«Приятный ажиотаж на стадионе. Не совсем доволен результатом. Надеялись на более спокойную и уверенную игру. Но все старались и бились, победили заслуженно», - передает слова футболиста «Спорт-экспресс».

Встреча состоялась в Бишкеке и завершилась победой россиян со счетом 2:1. Голами отметились Соболев и Уткин.

Стоит отметить, что поединок против сборной Киргизии стал для подопечных Валерия Карпина первым с ноября 2021 года.