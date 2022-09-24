Кичин заявил, что эта сборная России не смогла бы достойно сыграть на чемпионате мира

Защитник сборной Киргизии Валерий Кичин высказался после поражения от сборной России (1:2).

«Играли бы всю игру в равных составах — не проиграли. Достойно сыграла бы на чемпионате мира эта сборная России? Эта — нет», — приводит слова Кичина Sport 24.

Сборная России одержала победу в товарищеской встрече со сборной Киргизии, встреча завершилась со счетом 2:1. В составе нашей команды голами отметились Александр Соболев (пенальти) и Даниил Уткин.

Отметим, Кичин выступает за «Енисей», в текущем сезоне Первой лиги защитник принял участие в восьми матчах, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив одну голевую передачу.