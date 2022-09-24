​Соболев стал автором первого гола сборной России в 2022 году

В субботу сборная России проводит гостевой товарищеский матч против Киргизии. Это первая игра команды Валерия Карпина в 2022 календарном году.

Сборной Киргизии в этом матче удалось забить первой. Впрочем, в статусе отыгрывающейся команда Валерия Карпина пребывала недолго. На 31-й минуте количество единиц на табло уравнял нападающий Александр Соболев. Форвард реализовал одиннадцатиметровый удар.

Таким образом, Александр Соболев стал автором первого гола российской сборной в 2022 году.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче сборных Киргизии и России можно в текстовой трансляции.