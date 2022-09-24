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Два состава Карпина с трудом переиграли Кыргызстан: кто был худшим игроком сборной России в Бишкеке

 
24 Сентября 2022 • 19:03 Комментировать (1)
Киргизия
1:2
РОССИЯ
окончен

Оценки игрокам сборной России

Первый матч в 2022-м году провела сборная России. Валерий Карпин пустился во все тяжкие и использовал два состава. Такие масштабные эксперименты усложняют возможные выводы, итоги, однако смело можно сказать, что 95-й номер рейтинга ФИФА смотрелся на уровне сборной России. Очень много ошибок в передачах было у обеих команд, суматоха присутствовала тоже, а недостаток класса киргизы компенсировали самоотдачей. Сборная России же провела блеклую игру и только одним моментом может быть удовлетворена – победой.

Статистика матча: владение мячом – 42:58, удары по воротам – 9:11, в створ – 1:5, угловые – 6:6. Теперь давайте к персоналиям. Кто же был плох сегодня? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Валерия Карпина.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Киргизия1:2РОССИЯ
(1:0) Шукуров Алимардон24'  
  30'Соболев Александр Сергеевич (1:1)
  89'Уткин Даниил (1:2)
Токотаев ЕржанАкматов Айзар 69' (Алыкулов Гулжигит ( 69') Козубаев ТамирланКичин ВалерийЖыргалбек КайратСагынбаев Бекжан 47' (Мищенко Александр ( 47') Атабаев ЭрболАбдурахманов Одилжон 82' (Рустамов Турсунали ( 82') Мусабеков ФархатШукуров АлимардонМурзаев Мирлан 69' (Браузман Кристиян ( 69')
Запасные: Дуйшобеков БахтиярАхмедов МуролимжонБатырканов ЭрнестИзаков Кайрат
Сафонов МатвейОсипенко Максим 46' (Сильянов Александр ( 46') Глебов Данил 47' (Уткин Даниил ( 47') Бородин Сергей Алексеевич 46' (Кузяев Далер ( 46') Караваев Вячеслав 47' (Глушенков Максим ( 47') Круговой Данил 48' (Мостовой Андрей ( 48') Коваленко Александр 46' (Комличенко Николай ( 46') Фомин Даниил 47' (Хлусевич Даниил ( 47') Ежов Роман 47' (Джикия Георгий ( 47') Бакаев Зелимхан 46' (Макарчук Артём ( 46') Соболев Александр Сергеевич 46' (Баринов Дмитрий ( 46')
Запасные: Магкеев СтаниславКержаков МихаилШунин АнтонЧалов Фёдор
24 сентября.

СБОРНАЯ РОССИИ

МАТВЕЙ САФОНОВ – 5,5. Сафонов отыграл целый матч, однако в кадре мы его видели редко. Киргизы либо сами мазали, либо вообще не атаковали (особенно во втором тайме). Достать голевой удар Шукурова шансов не было, однако за обрез в концовке оценку нужно снизить.

СЕРГЕЙ БОРОДИН – 4,5. Слабая игра экспериментального центра обороны бросалась в глаза даже на фоне Кыргызстана. Передачи только на метр друг другу и очень слабая игра в отборе. Центральные защитника лишь провожали форвардов Кыргызстана.

МАКСИМ ОСИПЕНКО – 5,0. Дважды выносил мяч после опасного заброса, выиграл верх на угловом и опасно пробил, поэтому оценка чуть выше. А так, абсолютно те же претензии – просто бежал рядом с Шукуровым, когда тот забивал гол.

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ – 4,5. А капитан сборной России ещё и не встретил Алимардона, купившись на довольно простой финт. Не пошла у Караваева и атакующая игра. Оба наступления, что он поддержал по правому краю, наоборот потеряли в скорости.

ДАНИЛ КРУГОВОЙ – б/о.

ДАНИИЛ ФОМИН – 5,5. Заработал пенальти для Соболева, но, пожалуй, это стало единственным полезным действием Фомина. Частенько проигрывал борьбу, не успевал к эпизодам Даниил, однажды чуть не нанёс травму сопернику.

ДАНИЛ ГЛЕБОВ – б/о.

АЛЕКСАНДР КОВАЛЕНКО – 5,0. Неплохим дриблингом дважды разрезал оборонительные редуты Кыргызстана, но все действия выглядели незавершёнными. Явно не хватало понимания, как взаимодействовать с партнёрами.

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РОМАН ЕЖОВ – б/о.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – 5,5. Старался Зелимхан, явно скучающий по игровой практике. Острой передачей на Фомина создал почву для пенальти, дважды классно навешивал и дважды перехватывал мяч у чужой штрафной площади.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 6,5. На правах «старшего» товарища сегодня играл Соболев и получалось неплохо. Трижды разгонял атаку своей передачей, реализовал пенальти, хорошо чувствовал себя в борьбе.

АРТЁМ МАКАРЧУК – б/о. Во втором тайме киргизы испугались новых имён (или устали) и практически не атаковали, поэтому оборонительная линия остаётся без оценок.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – б/о.

АЛЕКСАНДР СИЛЬЯНОВ – б/о.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – б/о.

ДМИТРИЙ БАРИНОВ – б/о.

ДАНИИЛ УТКИН – 8,0. Три обостряющие передачи, одна из которых явно голевая. Даниил Уткин, пожалуй, стал единственным светлым пятном, созидая действительно много. Всегда играл вперёд, пытался обострять. И сам себя наградил победным голом.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ – 6,0. Буквально по всему периметру поля отрабатывал и много перемещался, вытоптав свою тепловую карту. В прессинге был хорош, дважды сыграл на перехвате, но вот в созидании что-то странное исполнял. Постоянно от Кузяева летели передачи верхом, тормозящие атаку, хотя начал голевую атаку именно Далер.

МАКИСМ ГЛУШЕНКОВ – 5,0. Слишком часто опускал голову и просто губил комбинации российской сборной. Дважды уткнулся в стену из защитников, потеряв мяч. Сам ничего не придумал.

АНДРЕЙ МОСТОВОЙ – б/о.

НИКОЛАЙ КОМЛИЧЕНКО – 5,5. Эх, Николай. На дубль напасовал ему Даниил Уткин, но с реализацией сегодня беда. Загубил чистейший выход один на один, дважды пробил головой, отправив мяч мимо ворот. Вроде хорошо, в победном голе поучаствовал, активности добавил, но форвард должен такие моменты решать.

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Сборная России Кыргызстан
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Комментарии (1)
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KLINSMANN
24 Сентября 2022 в 19:52
Е-е-е с победой!!! ⚽⚽⚽⚽⚽
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