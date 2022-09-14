Матч России против Кыргызстана под угрозой срыва - названа причина

Как стало известно телеграм-каналу «Мутко против», товарищеская встреча сборных Кыргызстана и России находится под угрозой срыва.

По данным источника, причиной отмены противостояния может стать то, что соперники не могут предоставить российской стороне медиаправа на поединок. Если этот момент не будет улажен, спарринг могут отменить.

В пресс-службе Российского футбольного союза уже отреагировали на эту новость.

«РФС и штаб сборной России продолжают подготовку к сентябрьскому сбору в соответствии с ранее опубликованным графиком», - сообщили «Спорт-экспрессу» в РФС.

Матч должен пройти в Бишкеке 24 сентября.