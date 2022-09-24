​При Карпине в сборной России было 7 капитанов в 8 матчах

В субботу сборная России проводит гостевой товарищеский матч против Киргизии. С капитанской повязкой команду на поле вывел защитник Вячеслав Караваев. Он стал седьмым капитаном российской сборной при Валерии Карпине. На этот факт обращает внимание Sports.ru.

Валерий Карпин проводит восьмой матч у руля сборной России. Только Георгий Джикия выводил команду на поле с повязкой капитана дважды. Также капитанами российской национальной команды при Карпине были Фёдор Смолов, Дмитрий Баринов, Далер Кузяев, Алексей Сутормин, Александр Головин и теперь Вячеслав Караваев.

Следить за матчем между сборными Киргизии и России можно в текстовой трансляции.