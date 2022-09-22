Карпин: «Неправильно уговаривать игрока приезжать в сборную»

Наставник национальной команды России Валерий Карпин рассказал о ситуациях, когда игроки не имеют желания выступать за сборную.

«В принципе неверно уговаривать игрока выступать за сборную страны, и приезжать тоже, если кому-то не интересно, то тоже не надо», – высказался специалист изданию «РБК Спорт». Также тренер в очередной раз поделился мнением относительно пропуска чемпионата Европы в Германии, отметив, что не знает, насколько отстранение отбросит российскую команду и футбол в целом.

Напомним, что сборная вернётся в дело уже 24 сентября. Первым соперником после длительной паузы станет Киргизия. На осень также запланированы спарринги против Ирана, а также Боснии и Герцеговины.

