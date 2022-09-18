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Чемпионат мира по футболу 2022

Круговой: «Буду доказывать, что достоин быть в сборной»

 
18 Сентября 2022 • 12:49 Комментировать
Кыргызстан
...
РОССИЯ
24.09 17:00

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой отреагировал на вызов в сборную России. Игрок заменит в составе национальной команды Игоря Дивеева, получившего повреждение во вчерашнем матче ЦСКА против «Торпедо» (0:1).

«Были мысли, что вызовут после того, как Дивеев сломался. Но думал, что шансов мало. Очень рад, что выбор пал именно на меня. Буду доказывать, что достоин быть в сборной», - цитирует защитника издание Sport24.

Напомним, что у подопечных Валерия Карпина запланирован товарищеский поединок против сборной Кыргызстана. Встреча состоится в Бишкеке 24 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Данил Круговой
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