Колосков не верит в возвращение Кокорина в сборную

Форвард Александр Кокорин забил первый мяч за два года в матче с «Кармиотиссой» (1:2). Почётный глава РФС Вячеслав Колосков отреагировал на это событие примерами с Артёмом Дзюбой и Николаем Старостиным.

- Не буду оптимистом в части того, что Кокорин возрождается и еще поиграет в сборной. А уже пошли такие мечты, - сказал РИА Новости Колосков.

Также экс-функционер считает, что игрок «Ариса» может, как и Артём Дзюба, забить один мяч за новую команду и уйти в тень. «Кто сгорел, того не подожжешь», - говорил Николай Старостин, и Колосков считает, что Кокорин уже не загорится.

Напомним, что Александр Кокорин полтора года провел на скамейке запасных в «Фиорентине» и получил шанс возродить карьеру в «Арисе».