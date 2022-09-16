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Чемпионат мира по футболу 2022

Колосков не верит в возвращение Кокорина в сборную

 
16 Сентября 2022 • 18:09 Комментировать
Кыргызстан
...
РОССИЯ
24.09 13:00

Форвард Александр Кокорин забил первый мяч за два года в матче с «Кармиотиссой» (1:2). Почётный глава РФС Вячеслав Колосков отреагировал на это событие примерами с Артёмом Дзюбой и Николаем Старостиным.

- Не буду оптимистом в части того, что Кокорин возрождается и еще поиграет в сборной. А уже пошли такие мечты, - сказал РИА Новости Колосков.

Также экс-функционер считает, что игрок «Ариса» может, как и Артём Дзюба, забить один мяч за новую команду и уйти в тень. «Кто сгорел, того не подожжешь», - говорил Николай Старостин, и Колосков считает, что Кокорин уже не загорится.

Напомним, что Александр Кокорин полтора года провел на скамейке запасных в «Фиорентине» и получил шанс возродить карьеру в «Арисе».

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Сборная России Александр Кокорин Вячеслав Колосков
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