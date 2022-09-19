Мостовой — об игре с Кыргызстаном: «Наши с киргизами — это очень долгожданный матч»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможной отмене товарищеского матча нашей национальной команды со сборной Кыргызстана.

Напомним, матч Кыргызстан — Россия запланирован на 24 сентября, однако недавно стали появляться слухи о возможной отмене предстоящей встречи.

«Если в Киргизии какие-то действия, то нашей сборной не стоит ехать. Звоночек неприятный. А почему киргизы не могут сюда приехать? Интрига существует. Наши с киргизами — это очень долгожданный матч», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Отметим, что помимо игры с Кыргызстаном, в ноябре нашей национальной команде предстоит встретиться со сборными Ирана, а также Боснии и Герцеговины.