Мостовой — о составе сборной России: «Вызывай или не вызывай — никакого интереса нет»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал состав национальной команды на предстоящий сентябрьский сбор.

Мостовой признался, что не заглядывал в список игроков, потому что он ему неинтересен.

«То, что там новые фамилии, у меня не вызывает никаких эмоций, потому что игра с Киргизией ответа ни на что нам не даст.

Вызывай или не вызывай — никакого интереса нет. Когда ты нигде не играешь, нужно вызывать кого угодно. Это нормально для молодых ребят: они хотя бы поставят галочку, что были в сборной», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Кыргызстана состоится 24 сентября. Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.