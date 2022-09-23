Семшов надеется на победу

Как и многие другие имеющие отношение к футболу люди в Российской Федерации, Игорь Семшов с нетерпением ждет матча между сборными Киргизии и России.

Бывший футболист российской сборной надеется на то, что сборная России не только хорошо сыграет, но и сможет одержать победу. Семшов выступал в составе сборной России с 2002 по 2012 года.

- Победа в завтрашнем матче должна вселить надежду на лучшее. Футболисты должны доказать своей игрой, что отстранение от Евро-2024 – это недоразумение. Киргизия умеет играть в футбол, болельщики поддержат обе команды. Должен получиться хороший и качественный спарринг, - цитирует слова Семшова «РБ Спорт».

Матч между Киргизией и Россией пройдет 24 сентября, он начнется в 16 часов по московскому времени, а следить за ним можно будет в формате онлайн-трансляции на нашем сайте.