Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Нигматуллин назвал идеального тренера для сборной России

 
26 Сентября 2022 • 07:19 Комментировать
Кыргызстан
1:2
РОССИЯ
окончен

Известный в прошлом голкипер Руслан Нигматуллин, поигравший за московский «Локомотив», высказался о нынешнем главном тренере национальной сборной России Валерии Карпине.

«В ближайшие несколько лет официальных матчей не ожидается, но сборная России все равно должна быть. Сборная нужна, а Карпин - идеальная кандидатура», - приводит слова Нигматуллина издание «Чемпионат».

Валерий Георгиевич занимает пост главного тренера сборной России с июля прошлого года. Его контракт с командой истекает через несколько месяцев.

В минувший уик-энд подопечные Карпина провели первый матч после 10-месячного перерыва. Сборная России на выезде переиграла Киргизию со счетом 2:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Руслан Нигматуллин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Сентября
07:37 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Карпин должен работать либо в клубе, либо в сборной»
07:19 · Чемпионат мира 2022
Нигматуллин назвал идеального тренера для сборной России
07:07 · Чемпионат мира 2022
Баженов считает, что Карпин должен остаться в сборной России
06:25 · Чемпионат мира 2022
Саутгейт ответил на вопрос об отставке в случае провала на ЧМ-2022
01:35 · Чемпионат мира 2022
Гризманн: «Не беспокоюсь о чемпионате мира»
01:15 · Чемпионат мира 2022
Месси поделился ожиданиями от чемпионата мира 1
25 Сентября
21:49 · Чемпионат мира 2022
Стерлинг: «Не нужно паниковать, сборная Англии покажет себя на чемпионате мира»
21:39 · Чемпионат мира 2022
Кака назвал главных фаворитов чемпионата мира
19:32 · Чемпионат мира 2022
​В Германии объявили суммы премий для игроков сборной за выступления на чемпионате мира
18:27 · Чемпионат мира 2022
​Месси и другие игроки сборной Аргентины попросят клубы отпустить их на чемпионат мира раньше
15:48 · Чемпионат мира 2022
​Коваленко рассказал, как получил в сборной России номер Дзюбы
15:32 · Чемпионат мира 2022
​Соболев отметил игру сборной Киргизии
15:29 · Чемпионат мира 2022
​Соболев – о пенальти: «Это Дзюба бьёт в моём стиле»
15:15 · Чемпионат мира 2022
​Сборная России показала видео о матче в Киргизии видео
14:58 · Франция. Лига 1
​Дешам дал тренеру «ПСЖ» совет по использованию Мбаппе
Все новости
Рекомендуем