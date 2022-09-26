Нигматуллин назвал идеального тренера для сборной России

Известный в прошлом голкипер Руслан Нигматуллин, поигравший за московский «Локомотив», высказался о нынешнем главном тренере национальной сборной России Валерии Карпине.

«В ближайшие несколько лет официальных матчей не ожидается, но сборная России все равно должна быть. Сборная нужна, а Карпин - идеальная кандидатура», - приводит слова Нигматуллина издание «Чемпионат».

Валерий Георгиевич занимает пост главного тренера сборной России с июля прошлого года. Его контракт с командой истекает через несколько месяцев.

В минувший уик-энд подопечные Карпина провели первый матч после 10-месячного перерыва. Сборная России на выезде переиграла Киргизию со счетом 2:1.