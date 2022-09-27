Рианчо: «Карпин способен тренировать на высоком уровне»

Бывший наставник столичного «Спартака» Рауль Рианчо высказался о главном тренере российской национальной команды Валерии Карпине.

«Думаю, что он способен тренировать на высоком европейском уровне, — рассказал испанец в интервью«РБ Спорт». По мнению экс-тренера «красно-белых» Карпин сможет потянуть и уровень испанского чемпионата.

Напомним, что появились слухи о возможном прекращении сотрудничества Карпина и РФС, однако сам специалист готов работать со сборной дальше. Контракт Валерия Георгиевича истекает в конце текущего года.

Главным тренером сборной России Карпин стал летом прошлого года после проваленного Евро-2020.