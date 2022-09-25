​Соболев отметил игру сборной Киргизии

Сборная России смогла обыграть Киргизию в товарищеском матче не без проблем. Команде Валерия Карпина в Бишкеке пришлось отыгрываться, но она справилась с задачей и победила с результатом 2:1.

После игры нападающий Александр Соболев, ставший автором одного из голов, отметил игру команды-соперника.

«Надо отдать должное сопернику, киргизы неплохо играли. Мы давно не играли, много новичков, поле не очень. Главное – победили», - высказался Соболев, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Теперь футболисты сборной России возвращаются в расположение своих клубов. В следующий раз они соберутся в ноябре.