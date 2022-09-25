Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

​Соболев отметил игру сборной Киргизии

 
25 Сентября 2022 • 15:32 Комментировать
Киргизия
1:2
РОССИЯ
окончен

Сборная России смогла обыграть Киргизию в товарищеском матче не без проблем. Команде Валерия Карпина в Бишкеке пришлось отыгрываться, но она справилась с задачей и победила с результатом 2:1.

После игры нападающий Александр Соболев, ставший автором одного из голов, отметил игру команды-соперника.

«Надо отдать должное сопернику, киргизы неплохо играли. Мы давно не играли, много новичков, поле не очень. Главное – победили», - высказался Соболев, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Теперь футболисты сборной России возвращаются в расположение своих клубов. В следующий раз они соберутся в ноябре.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Киргизии Александр Соболев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Сентября
15:48 · Чемпионат мира 2022
​Коваленко рассказал, как получил в сборной России номер Дзюбы
15:32 · Чемпионат мира 2022
​Соболев отметил игру сборной Киргизии
15:29 · Чемпионат мира 2022
​Соболев – о пенальти: «Это Дзюба бьёт в моём стиле»
15:15 · Чемпионат мира 2022
​Сборная России показала видео о матче в Киргизии видео
14:58 · Франция. Лига 1
​Дешам дал тренеру «ПСЖ» совет по использованию Мбаппе
12:57 · Чемпионат мира 2022
Кака рассказал, кто будет лидером сборной Бразилии на ЧМ-2022 1
12:20 · Чемпионат мира 2022
Игнатьев - об игре сборной России: «Стремления забить и огня я не увидел»
11:34 · Чемпионат мира 2022
Бородин - о победе сборной России: «Недоволен результатом, надеялись на более уверенную игру»
10:52 · Чемпионат мира 2022
Саутгейт ответил на вопрос об отставке после провала Англии в Лиге наций
09:55 · Чемпионат мира 2022
Стала известна посещаемость матча Киргизия - Россия
09:48 · Чемпионат мира 2022
Петржела: «У сборной России нет желания играть в матчах, которые ничего не значат»
09:41 · Чемпионат мира 2022
Баринов назвал два фактора, которые мешали сборной России в матче с Киргизией
09:34 · Чемпионат мира 2022
В РФС высказались о возможной отмене матча сборных России и Боснии и Герцеговины
08:39 · Чемпионат мира 2022
Бускетс пожелал успеха Месси на ЧМ-2022
08:14 · Чемпионат мира 2022
Гацкан: «Киргизия иногда выглядела лучше России»
Все новости
Рекомендуем