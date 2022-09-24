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Чемпионат мира по футболу 2022

Соболев: «Самые лучшие эмоции от игры за сборную»

 
24 Сентября 2022 • 20:13 Комментировать
Киргизия
1:2
РОССИЯ
окончен

Форвард сборной России Александр Соболев поделился эмоциями после товарищеского матча со сборной Киргизии.

«Самые лучшие эмоции от игры за сборную. Это классно, потому что ты представляешь свою страну. Да, в товарищеских матчах, но ты в сборной — по мне, так это кайф», — передает слова Соболева «Чемпионат».

Напомним, сегодня, 24 сентября, сборная России одержала победу над сборной Киргизии в рамках товарищеского матча, встреча завершилась со счетом 2:1. Автором первого гола нашей национальной команды в текущем году стал Александр Соболев, который удачно реализовал одиннадцатиметровый удар. Второй мяч на счету Даниила Уткина.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Киргизии Александр Соболев
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