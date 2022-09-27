Кобелев назвал причину, по которой сборной России нельзя переходить в Азию

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался на тему возможного перехода сборной России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Специалист выступил против данного перехода, отметив, что в таком случае в европейский футбол мы больше вернуться никогда не сможем.

«Уверен, что нам ни в коем случае нельзя переходить в Азию. Мы тогда на века исключим себя из большого европейского футбола. Надо переждать, перетерпеть. И потом снова начать с нуля в УЕФА», — приводит слова Кобелева «Спорт уик-энд».

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили Россию от всех международных турниров. Свой последний матч наша национальная команда провела 24 сентября, одолев в товарищеской встрече сборную Кыргызстана (2:1).