Канчельскис: «Нужны соперники посильнее»

Сборная России по футболу сыграла товарищеский матч в Бишкеке против сборной Киргизии, одержав волевую победу со счетом 2:1. Это был первый после долгого перерыва матч российской команды, и его события попросили прокомментировать Андрея Канчельскиса - бывшего футболиста российской сборной. Он считает, что российской команде нужны соперники посильнее.

- Этот матч был для просмотра новичков. Зачем сейчас делать выводы, если мы не играем в 2024 году? Хорошо, что мы еще проводим товарищеские матчи. Конечно, нужно стараться находить команды повыше уровнем, вот тогда можно будет уже о чем-то говорить, - цитирует Канчельскиса издание «Спорт-экспресс».

В последний раз в официальном матче сборная России выступала в ноябре прошлого года, тогда она проиграла Хорватии в квалификационном турнире к ЧМ-2022.