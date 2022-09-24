​Карпин отреагировал на критику сборной России

Сборная России в субботу добилась победы над Киргизией – 2:1. Несмотря на серьёзный перевес в классе, команда Валерия Карпина вырвала победу в товарищеской игре только в концовке. После игры тренер высказался насчёт критики в адрес команды.

«Многое не получалось, но я говорил, что сейчас нам важно было просмотреть футболистов. Это был смотр. Я доволен. Понятно, что есть недочёты.

Критика? Критики есть и будут. Если бы выиграли со счётом 6:0, то сказали бы: «Кого вы обыграли?» - высказался Карпин в беседе с журналистами.

Следующий сбор сборная России проведёт в ноябре. Планируются матчи с Ираном и Боснией и Герцеговиной.