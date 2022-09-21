Кержаков считает, что игра с Боснией не состоится

Вратарь «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков поделился мнением о предстоящем товарищеском матче национальной команды со сборной Боснии и Герцеговины, который запланирован на ноябрь.

Напомним, лидеры боснийской команды Миралем Пьянич и Эдин Джеко заявили, что не намерены принимать участие в этой игре.

По мнению Кержакова, этот товарищеский матч будет отменён.

«Мне кажется, игры с ними не будет. Это их право. Смена режима питания? Адаптации в сборной не было. Здесь, единственное, десертов нет», — рассказал Кержаков.

Свой ближайший матч сборная России проведёт 24 сентября против команды Кыргызстана. Также в ноябре подопечным Валерия Карпина предстоит встретиться с Ираном.