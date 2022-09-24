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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Журналист Кыдыралиев: «Кыргызские болельщики знают РПЛ не хуже, чем россияне» эксклюзив

 
24 Сентября 2022 • 13:55 Комментировать
Киргизия
...
РОССИЯ
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Через 2 ч. 44 мин.

Журналист Бактыяр Кыдыралиев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от товарищеской игры между сборными Кыргызстана и России.

В каком состоянии сейчас сборная Кыргызстана? Судя по результатам, у команды есть прогресс.

«На мой взгляд, наша сборная по футболу сейчас находится в хорошем положении. В настоящее время команда на 70 процентов состоит из молодых и амбициозных игроков. Конечно, тот факт, что национальная сборная во второй раз выходит на финальный этап Кубка Азии, говорит, что команда хорошо справляется со своей задачей.

В своё время дети, которые должны были стать будущим кыргызского футбола, выросли и начали играть в сборной, и с их приходом команда поднялась на новый уровень».

На кого из игроков сборной Кыргызстана стоить обратить основное внимание? Кто в команде выделяется?

«В первую очередь хочу отметить нашего 18-летнего защитника Кристиана Браузмана. В составе сборной он смог показать, что является качественным игроком, в отборочных матчах на Кубок Азии-2023 в августе. Также футболист хорошо принимает наземный и верховой мяч. Ещё одним преимуществом является то, что он может выполнять роль правого, левого и центрального защитника.

Отдельно хочу отметить вратаря Ержана Токотаева. Могу с уверенностью сказать, что он лучший вратарь в истории Кыргызстана. В этом году он перешел в казахстанскую команду «Туран» и несколько раз становился лучшим вратарем недели и месяца в КПЛ.

Мирлан Мурзаев – один из лидеров атаки. Игрок техничный и довольно быстрый. Всегда заряжает зрителей своими обводками. Лучший бомбардир сборной Кыргызстана.

Алимардон Шукуров – игрок белорусского «Немана». Он в последние годы в составе сборной Кыргызстана очень хорошо себя показывает.

Ещё есть Эрбол Атабаев – игрок «Динамо» Махачкалы и воспитанник академии «Барселоны». Недавно дебютировал за сборную команду и видно большой потенциал игрока».

Какие ваши ожидания от игры против сборной России?

«Россия считается фаворитом, но сборная Кыргызстана является домашней командой. Исходя из этого могу сказать, что игра будет довольно интересной. Это будет исторический матч и все игроки нашей команды хотят показать себя с лучшей стороны. И хорошая возможность наблюдать на что способны наши молодые игроки.

Конечно, будет крутая атмосфера на стадионе. Потому что кыргызские болельщики знают РПЛ не хуже, чем россияне. Даже есть болельщики «Спартака», «Локомотива», «Зенита» и других клубов. 24-го сентября у нас в стране будет праздник футбола».

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КИРГИЗИЯ РОССИЯ
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