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Чемпионат мира по футболу 2022

Комличенко: «Доволен ли я? Если бы забил, было бы лучше»

 
24 Сентября 2022 • 20:23 Комментировать
Киргизия
1:2
РОССИЯ
окончен

Нападающий сборной России Николай Комличенко высказался после победы над Киргизией.

«Поле правда не лучшего качества, но соперник играл на том же поле. Это не может быть оправданием сегодня. Доволен ли я? Если бы забил, было бы лучше», — передает слова Комличенко «Чемпионат».

Футболист заявил, что хотелось бы забить больше мячей, он с пониманием относится к критике со стороны болельщиков, нужно больше работать.

Сборная России одержала победу над сборной Киргизии в товарищеском матче со счетом 2:1.

27-летний Комличенко провел на поле 45 минут, появившись во втором тайме, футболист не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Николай Комличенко сборная Киргизии
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