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Чемпионат мира по футболу 2022

Колосков — о призывах МВД Германии: «Распоясались эти чиновники»

 
17 Сентября 2022 • 15:22 Комментировать
Кыргызстан
...
РОССИЯ
24.09 17:00

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал призыв главы МВД Германии отстранить сборную России от участия в Евро-2024, который пройдёт в их стране.

«Распоясались эти чиновники. Перепутали вообще все обязанности. Написали письмо и написали. Никогда ранее этого не было!» — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в международных турнирах. Свой ближайший матч сборная России проведёт 24 сентября против команды Кыргызстана в рамках товарищеской встречи. Кроме того, на ноябрь запланированы матчи с Ираном и Боснией.   

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Колосков евро-2024
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