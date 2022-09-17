Колосков — о призывах МВД Германии: «Распоясались эти чиновники»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал призыв главы МВД Германии отстранить сборную России от участия в Евро-2024, который пройдёт в их стране.

«Распоясались эти чиновники. Перепутали вообще все обязанности. Написали письмо и написали. Никогда ранее этого не было!» — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в международных турнирах. Свой ближайший матч сборная России проведёт 24 сентября против команды Кыргызстана в рамках товарищеской встречи. Кроме того, на ноябрь запланированы матчи с Ираном и Боснией.